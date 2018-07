La Banque TD met la main sur Greystone

La Banque TD a conclu une entente définitive visant l’acquisition de Greystone Capital Management pour un prix d’achat net de 792 millions. Les actionnaires de GCMI recevront l’équivalent de 30 % du prix d’achat net en actions ordinaires de la TD et le solde restant sous forme d’une contrepartie en espèces. « Grâce à l’ajout du portefeuille diversifié de Greystone, Gestion de placements TD deviendra le plus important gestionnaire de fonds du Canada », peut-on lire dans le communiqué. La transaction permettra à la TD d’ajouter les 36 milliards de dollars en actifs gérés de Greystone aux 357 milliards de dollars actuellement sous gestion. Greystone continuera à exercer ses activités et à partir de ses bureaux de Regina, sous le nom Gestion de placements Greystone TD.