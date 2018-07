Le transporteur JetBlue commande 60 appareils Airbus A220

Le transporteur américain JetBlue a annoncé avoir commandé 60 avions Airbus A220-300 pour livraison dès 2020, dans le cadre d’un contrat qui lui confère en outre des options sur 60 avions additionnels à compter de 2025.

Les A220-300 seront appelés à remplacer les avions Embraer 190 du transporteur, qui seront progressivement retirés de la flotte de JetBlue de 2020 à 2025. Les nouveaux avions du transporteur seront assemblés à Mobile, en Alabama, a précisé JetBlue dans un communiqué. Au prix catalogue, la commande atteindrait les 5,4 milliards $US.

La ligne aérienne a estimé que les nouveaux appareils lui permettraient de s’assurer que sa flotte affiche sa meilleure performance financière, tout en lui offrant une flexibilité maximale dans l’exécution de sa stratégie et en améliorant l’expérience de ses clients. Sa flotte deviendrait « tout Airbus ».

Le transporteur américain à bas prix établi dans l’État de New York avait été évoqué à plus d’une reprise comme client potentiel de la CSeries, avant même que ce programme ne passe dans le giron d’Airbus. JetBlue s’était également porté à la défense de la C Series alors que l’avion était au coeur d’une dispute commerciale aux États-Unis en raison d’une plainte déposée par Boeing auprès du département américain du Commerce.

Delta est le plus important client de cette gamme d’avions à la suite d’une commande ferme en 2016 pour 75 appareils assortie de 50 options.

La rumeur d’une telle commande circulait depuis quelque temps. À la mi-juin l’agence Bloomberg relayait une information venant d’Aviation Weekly. Le magazine spécialisé citait des sources attribuant alors cette commande potentielle à une nouvelle compagnie aérienne à bas prix mise sur pied par un fondateur de JetBlue, David Neeleman. Placé sous le nom de Moxy, ce transporteur serait en phase finale de ramasser un capital de démarrage de 100 millions auprès d’investisseurs parmi lesquels on retrouve Robert Milton, ancien chef de direction d’Air Canada.