Morneau annonce l’acquisition de LifeWorks

Morneau Shepell a conclu une entente définitive visant l’acquisition de toutes les actions en circulation de LifeWorks Corporation pour un prix d’achat total s’élevant approximativement à 426 millions. LifeWorks est un fournisseur international de programmes d’aide aux employés et de services de mieux-être doté d’un modèle de revenus récurrents et d’une plateforme technologique perfectionnée. Elle compte quelque 500 employés. « L’acquisition étendra l’empreinte géographique de la société, puisque LifeWorks est établie aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada », peut-on lire dans le communiqué. En 2017, LifeWorks a généré des revenus de 105 millions.