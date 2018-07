Profits et dividendes en hausse chez Couche-Tard

Photo: Jacques Grenier Le Devoir

Alimentation Couche-Tard a vu ses profits bondir de 41,5 % au quatrième trimestre alors que les acquisitions et la croissance interne ont stimulé les résultats de l’exploitant de dépanneurs et de stations-service. La multinationale a dévoilé un bénéfice net de 392,7 millions de dollars américains, ou 70 ¢ américains par action, en hausse de 115,1 millions par rapport à la même période il y a un an. Les revenus ont été de 13,6 milliards contre 9,6 milliards. Abstraction faite des éléments non récurrents, Couche-Tard a engrangé un profit ajusté de 336 millions, ou 59 ¢ par action, en hausse par rapport à celui de 52 ¢ par action. Pour l’exercice, Couche-Tard a généré des profits nets de 1,67 milliard, pour un chiffre d’affaires de 51,4 milliards.