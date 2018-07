Cinq millions du Fonds FTQ dans Produits Belt-Tech

Le Fonds de solidarité FTQ et Fonds régionaux de solidarité FTQ–Estrie annoncent un investissement de 5 millions dans Produits Belt-Tech. L’entreprise de Granby fabrique des sangles pour ceintures de sécurité dans les secteurs automobile, commercial et de l’aviation. Cette injection de fonds servira notamment à financer l’achat d’équipement, à bonifier le fonds de roulement et à permettre à l’entreprise d’automatiser ses installations et d’améliorer sa productivité.