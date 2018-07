L’offre d’achat hostile d’Utica n’est pas avantageuse, juge Junex

Junex estime qu’il est plus avantageux de passer sous le contrôle de la société albertaine Cuda Energy plutôt que d’accepter l’offre d’achat non sollicitée reçue mardi par Utica Resources. La pétrolière a expliqué, vendredi, qu’un regroupement avec Cuda offrait notamment un accès à plus de liquidités, à des actifs plus intéressants ainsi qu’à des perspectives de croissance plus alléchantes. Utica propose aux actionnaires de Junex de recevoir 42 ¢ en espèces pour chaque action de Junex qu’ils détiennent, ou alors de recevoir 40 ¢ en espèces en plus d’une valeur contingente permettant de toucher à une quote-part en espèces d’une redevance liée aux revenus du projet Galt de Junex, en Gaspésie. Dévoilées le mois dernier, les modalités du regroupement prévu avec Cuda prévoient que les actions de la nouvelle entité seront échangées aux actionnaires de Junex et de Cuda dans une proportion respective 55 et 45 %. À la suite d’une transaction subséquente liée à un actif au Wyoming, la participation des porteurs de titres de l’entreprise québécoise fléchira à 46,1 %.