Fondaction a annoncé un investissement de 1 million auprès de Big Bang ERP afin de contribuer à sa croissance et de l’aider à développer une gouvernance plus participative. Big Bang ERP est une firme-conseil dont la mission est d’aider les entreprises à optimiser et à automatiser leurs processus d’affaires par l’implantation et la personnalisation de solutions infonuagiques.