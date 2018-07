Six fonds souverains s’engagent pour le climat

Paris — Six fonds souverains pesant ensemble plus de 3000 milliards de dollars (Norvège, Nouvelle-Zélande, Qatar, Arabie saoudite, Koweït, Émirats arabes unis), réunis vendredi à Paris, ont décidé de s’engager pour la lutte contre le changement climatique. Dans une charte présentée vendredi soir à l’Élysée, ces poids lourds de la finance mondiale, alimentés essentiellement par les recettes pétrolières et gazières de leur pays, s’engagent à encourager les entreprises dans lesquelles ils investissent à intégrer le risque du changement climatique et à présenter des données publiques sur leur stratégie bas carbone. Les six fonds constatent que « la transition vers une économie bas carbone crée de nouvelles occasions d’investissements » et que « les investisseurs de long terme peuvent jouer un rôle pour soutenir cette transition en encourageant des méthodes communes pour mesurer les efforts pour le climat ».