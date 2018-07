Brexit: le constructeur Jaguar sort les griffes

Londres — Le constructeur automobile Jaguar Land Rover a menacé de réduire ses dépenses au Royaume-Uni en cas de Brexit dur, à la veille d’une réunion cruciale du gouvernement. Comme BMW, Airbus ou Siemens ces dernières semaines, JLR a prévenu qu’il serait contraint de réduire ses investissements au Royaume-Uni si le Brexit devait conduire au rétablissement de contrôles douaniers avec l’UE. D’après lui, « un mauvais accord sur le Brexit coûterait à JLR plus de 1,2 milliard de livres de bénéfice par an » et « par conséquent, nous devrions radicalement revoir notre plan de dépenses ». JLR a précisé que les 80 milliards de livres de dépenses sur cinq ans prévues par le groupe au Royaume-Uni seraient « menacées ». Le constructeur emploie 40 000 personnes au Royaume-Uni.