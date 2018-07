La CSeries est sur le point de changer de nom

Le nom de la CSeries devrait rapidement changer maintenant qu’Airbus est installé aux commandes de cet avion développé par Bombardier, a affirmé mercredi le chef de la direction du géant européen, Tom Enders.

« Nous travaillons là-dessus, je vous dirais dans un avenir rapproché », a-t-il expliqué au cours d’une mêlée de presse en marge d’un événement qui se déroulait dans un hangar de Mirabel devant quelque 3000 travailleurs affectés à ce programme.

Pour l’occasion, les dirigeants de Bombardier et Airbus, ainsi que des représentants des gouvernements provincial et fédéral, ont souligné la prise de contrôle de la CSeries en vigueur depuis dimanche et qui permet au géant européen d’être l’actionnaire majoritaire du programme sans avoir eu à verser un sou.

M. Enders n’a pas dit quand le changement se ferait, mais l’annonce pourrait être effectuée dès mardi prochain, à Toulouse, où Airbus prévoit un événement afin de souligner l’arrivée de la CSeries dans son portefeuille de produits.

L’avionneur européen opterait pour la famille « A200 », d’après divers reportages. Les noms « A210 » et « A230 » pourraient ainsi remplacer les CS100 et CS300 — les deux versions de la CSeries — afin d’harmoniser l’avion aux autres gammes d’Airbus.

Si les représentants d’Airbus ont répété à plus d’une reprise leur intention de réduire de façon importante les coûts de production de la CSeries, M. Enders a également laissé entendre que de nouvelles commandes pourraient être annoncées bientôt. « Je suis convaincu que vous verrez les premiers résultats au cours des prochaines semaines alors que nous allons à Farnborough », a-t-il dit, en référence à ce salon aéronautique qui débutera le 16 juillet à proximité de Londres, au Royaume-Uni.

Les ambitions d’Airbus visant à réaliser des économies avec la CSeries étaient déjà connues, mais M. Enders ainsi que le nouveau responsable du programme, Philippe Balducchi, n’ont pas raté l’occasion de rappeler aux quelque 3000 employés présents à l’événement que tous allaient devoir mettre la main à la pâte.

Devant les employés, ce dernier a martelé l’urgence d’améliorer la compétitivité du programme, ne manquant pas de souligner une éventuelle alliance entre Embraer et Boeing.