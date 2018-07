Les acheteurs chinois se tournent vers Montréal

Un site Web destiné aux acheteurs de propriétés à l’étranger indique que les Chinois ont manifesté de l’intérêt pour des propriétés canadiennes totalisant environ 1,45 milliard $US l’année dernière, mais que leur intérêt pour Toronto et Vancouver a diminué après l’introduction de taxes visant les acheteurs étrangers. Juwai.com indique que l’intérêt pour les propriétés dans la plus grande ville canadienne a chuté de 25 % en 2017, après avoir presque doublé entre 2015 et 2016. Les manifestations d’intérêt à Vancouver ont chuté de 18 % l’an dernier, après avoir augmenté de 9,3 % l’année précédente. Montréal, où aucune taxe du genre n’est imposée, était la destination la plus populaire l’an dernier. L’intérêt des acheteurs chinois y a crû de 84,5 % en 2017, après avoir grimpé de 43,3 % un an plus tôt. Plus de la moitié des Chinois qui songent à acheter de l’immobilier au Canada souhaitaient investir pour leur propre usage, tandis que près de 26 % l’envisageaient à des fins d’investissement.