Nova Bus conclut un accord avec OC Transpo

Saint-Eustache — Nova Bus a annoncé mercredi une commande de 82 autobus urbains propulsés au diesel pour le compte d’OC Transpo, la société de transport de la Ville d’Ottawa. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Les autobus seront fabriqués à Saint-Eustache. La compagnie a dit par voie de communiqué que cela permettra de consolider et de maintenir des emplois à Saint-Eustache et à Saint-François-du-Lac, où sont fabriqués les châssis des véhicules. Les véhicules remplaceront des autobus vieillissants du parc et les livraisons sont prévues en 2019. Ottawa mettra en service un système léger sur rail en fin d’année et les nouveaux véhicules de Nova Bus s’intégreront aux opérations multimodales et au réseau coordonné de transport par bus d’OC Transpo.