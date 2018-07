Junex visée par une OPA hostile

Junex a annoncé mardi avoir reçu une offre d’achat non sollicitée de la part d’Utica Resources, moins d’un mois après s’être résignée à passer sous le contrôle de la société albertaine Cuda Energy. Utica Resources, une filiale de la société autrichienne Lansdowne Partners Austria, offre aux actionnaires de Junex 42 ¢ en espèces pour chaque action de Junex qu’ils détiennent, ou alors 40 ¢ en espèces en plus d’une valeur contingente permettant de toucher une quote-part en espèces d’une redevance liée aux revenus du projet Galt de Junex, en Gaspésie. Le processus lié à la convention d’arrangement conclue avec Cuda suit son cours et l’assemblée extraordinaire des actionnaires de Junex pour voter sur l’offre de Cuda, qui devrait se tenir dans la deuxième moitié de juillet, est toujours prévue. Les modalités du regroupement prévu avec Cuda prévoient que les actions de la nouvelle entité seront échangées aux actionnaires de Junex et de Cuda dans une proportion respective de 55 % et de 45 %.