Amisco: investissement dans la relève

Desjardins Capital et Investissement Québec deviennent des actionnaires-partenaires, avec la famille Poitras, de l’entreprise Amisco. L’entreprise se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente de meubles résidentiels. Elle emploie plus de 300 personnes dans ses usines de Saint-Pascal et de L’Islet, dans la région de la Côte-du-Sud. « L’ouverture de notre actionnariat à ces nouveaux partenaires nous réjouit puisque nous demeurons actionnaires et continuerons, avec l’équipe de direction, à gérer les opérations courantes, forte de la connaissance approfondie que nous avons du marché nord-américain », a commenté Réjean Poitras, président et chef de la direction d’Amisco. Les modalités financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.