Les entreprises sont optimistes

Photo: Adrian Wyld La Presse canadienne

Ottawa — Les entreprises canadiennes semblent portées par un vent d’optimisme et leurs prévisions de ventes restent robustes, grâce à la solide demande, tant au pays qu’à l’étranger, selon les résultats de l’enquête de la Banque du Canada sur les perspectives des entreprises. L’indicateur de l’enquête de la banque centrale a atteint son plus haut niveau depuis le deuxième trimestre de 2011, et les réponses à la plupart des questions du sondage se situaient au-dessus des moyennes historiques, a expliqué la banque. Cependant, la quasi-totalité des réponses ont été soumises à la banque avant que les États-Unis annoncent l’imposition de tarifs sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance du Canada.