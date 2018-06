Air Canada Rouge a cinq ans. Depuis son premier vol, le 1er juillet 2013, le transporteur loisirs d’Air Canada a fait passer son parc aérien de 4 à 50 appareils. Cette flotte devrait comprendre 53 appareils à la fin de 2018. Rouge dessert plus de 100 liaisons sur cinq continents, comparativement à 14 à ses débuts. Rouge a transporté plus de 25 millions de passagers et créé 2000 emplois, ajoute le transporteur. L’équipe initiale comprenait 150 agents de bord et 50 pilotes. Quant à la performance financière du transporteur, reconnu pour sa compétitivité en matière de prix et de capacité offerte, sa contribution à la rentabilité de l’ensemble devait venir, à égalité, d’une nouvelle configuration des appareils apportant une augmentation du nombre de sièges pouvant atteindre 20 % et de la structure de coûts plus faible, prévoyant une rémunération plus basse du personnel et des règles de travail plus souples. Les états financiers d’Air Canada sont cependant peu loquaces. Dans la section Autres, il est indiqué des produits de 1,1 milliard au cours de l’exercice financier 2017. Il s’agit d’un poids de 7 % dans les revenus globaux d’Air Canada, de 16,3 milliards.