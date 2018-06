Le PIB du Canada en légère hausse

Le PIB réel a affiché une légère hausse de 0,1 % en avril, a annoncé vendredi Statistique Canada. Il s’agit tout de même d’un ralentissement après les gains de 0,4 % en février et de 0,3 % en mars. « Malgré le gain modeste, l’acquis de croissance au deuxième trimestre s’élève à environ 1,7 % à rythme annualisé », ont écrit les analystes du Mouvement Desjardins. Pour la Banque Nationale, la principale surprise a été créée par le solide résultat des usines, dont la production a bondi. « Une ombre se dessine cependant au tableau : le ralentissement de la production du secteur des services, dont la croissance annuelle est tombée au plus bas depuis 2013. On ne sait pas combien de temps le secteur des biens pourra compenser, d’autant que les relations commerciales semblent se dégrader avec les États-Unis. » Pour le moment, les données disponibles pointent vers une croissance annualisée d’environ 2,5 % au deuxième trimestre, rythme environ deux fois supérieur à celui du premier, a ajouté la Nationale.