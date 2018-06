La dispute commerciale entre le Canada et les États-Unis a monté d’un cran, vendredi, après le dévoilement par le gouvernement Trudeau de sa liste finale des produits américains qui seront visés par des tarifs à compter de dimanche.

Ottawa a également dévoilé les détails d’un plan d’aide destiné aux entreprises affectées par la situation, qui comprend jusqu’à 2 milliards de dollars en financement et prêts pour les joueurs du secteur de l’acier et de l’aluminium ainsi que pour des entreprises manufacturières.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a annoncé ces mesures, qui comprennent des droits de rétorsion canadiens de 16,6 milliards de dollars sur des douzaines de produits américains.

En plus des tarifs réciproques qui sont imposés à l’acier et l’aluminium américain, la taxe de 10 % qui sera imposée par Ottawa vise un large éventail de produits — du ketchup en passant par les tondeuses et ainsi que les cartes à jouer.

Le Canada, le Mexique et l’Europe ne seront plus exemptés des droits d’importation de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium qui avaient été imposés pour la première fois en mars par l’administration Trump.

Si la décision d’Ottawa de répliquer à Washington a été appuyée par de nombreux acteurs au pays, certaines entreprises ont exprimé des craintes à l’égard des effets néfastes provoqués par une escalade des tensions commerciales entre les deux pays.