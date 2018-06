La facture d’épicerie grimperait avec les tarifs

Les futurs tarifs sur certains produits alimentaires américains pourraient faire grimper les prix pour les consommateurs canadiens, a observé jeudi le chef de la direction d’Empire. Le gouvernement canadien a annoncé qu’il imposerait des tarifs de représailles le 1er juillet sur une vaste gamme de produits américains en réponse aux tarifs américains sur certains produits canadiens d’acier et d’aluminium. Ottawa cible notamment le yogourt, le café, le sucre d’érable, les concombres, les vinaigrettes et d’autres aliments. « À la base, nous préférons ne pas voir nos consommateurs payer plus », a affirmé Michael Medline, qui est également le chef de la direction de Sobeys, une filiale d’Empire, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes. Lors d’un entretien réalisé plus tard, M. Medline a précisé qu’un faible nombre de partenaires d’approvisionnement avait déjà essayé de répercuter ces augmentations de coûts auprès de la société. Empire les a refusées, a-t-il dit, ajoutant qu’il semblait être un peu tôt pour les transmettre. Outre la bannière qui porte son nom, Sobeys exploite notamment les enseignes IGA, Safeway, FreshCo, Marchés Tradition et Rachelle-Béry.