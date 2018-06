Olymel achète Les Aliments Triomphe

Olymel a annoncé l’acquisition de tous les éléments d’actif d’Aliments Triomphe, une entreprise du secteur agroalimentaire très présente sur le marché québécois et dans le réseau de la grande distribution. Aliments Triomphe emploie plus de 250 personnes et cette transaction comprend trois établissements de production, situés à Laval, à Blainville et à Québec, ainsi que deux centres de distribution localisés à Blainville et à Saint-Léonard. Le prix de cette transaction ne sera pas dévoilé. Olymel devient également propriétaire des marques Tour Eiffel, Chef Georges et La Belle Bretagne (jambons et pâtés), Nostrano (charcuteries italiennes), Alpina (charcuteries est-européennes), Bilopage (cretons et tête fromagée) et enfin La Mère Poule (aliments pour bébés).