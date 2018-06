La Caisse dans BFL Canada

La Caisse de dépôt et placement du Québec a acquis une participation minoritaire dans BFL Canada, l’un des plus importants courtiers en assurances commerciales au Canada. Les modalités financières n’ont pas été précisées. « Ainsi, grâce à cette transaction, BFL Canada sera en mesure de poursuivre son plan d’expansion qui vise à accroître sa présence dans des régions clés du pays […] En outre, cet investissement rendra aussi possible la mise en oeuvre d’un programme structuré de transition et de relève pour les années à̀ venir. Entre-temps, Barry F. Lorenzetti, le fondateur et chef de la direction, ainsi que toute l’équipe de cadres supérieurs de BFL Canada demeureront en poste », peut-on lire dans le communiqué. BFL Canada, dont le siège social se situe à Montréal, abrite plus de 650 professionnels répartis dans 12 villes canadiennes.