BRP achète Alumacraft

Valcartier — BRP a annoncé jeudi la création du Groupe marin avec l’acquisition d’Alumacraft, un important fabricant privé de bateaux de pêche en aluminium. BRP a expliqué vouloir consolider « sa position dans l’industrie maritime avec l’acquisition d’un fabricant de bateaux pour compléter sa gamme de moteurs hors-bord ». Tracy Crocker, vice-président principal et directeur général des moteurs hors-bord Evinrude depuis 2017, a été nommé président du groupe et prend ses nouvelles fonctions immédiatement. Alumacraft est basé à St. Peter, au Minnesota. La société compte aujourd’hui plus de 250 employés dans deux sites aux États-Unis, et son réseau s’étend à plus de 275 concessionnaires autour du monde. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.