Vicente Fox accuse Donald Trump de faire du chantage

Le président américain fait du chantage au Canada, au Mexique ainsi qu’aux demandeurs d’asile afin de financer le mur frontalier qu’il avait promis en campagne électorale et d’obtenir un Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) favorable aux États-Unis, s’indigne l’ex-président mexicain Vicente Fox. Joint par La Presse canadienne à Mexico, l’ancien homme d’État n’a trouvé rien de bon à dire sur Donald Trump, qu’il décrit comme ignorant, étroit d’esprit et dangereux. M. Fox estime que le Canada et le Mexique doivent continuer à faire front commun et ne pas accéder à ses demandes d’ententes de libre-échange bilatérales. Pour Donald Trump, le commerce est un jeu à somme nulle duquel il doit absolument sortir vainqueur, a fait valoir l’ancien président mexicain. « Peu importe la formule, qu’elle soit bilatérale, trilatérale ou autre, ça ne marchera jamais s’il insiste sur le fait que les États-Unis doivent avoir un surplus [commercial] et que nous devons avoir un déficit », a-t-il ajouté.