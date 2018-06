Apple et Samsung règlent une vieille querelle sur les brevets de l’iPhone

San Francisco — Apple et Samsung ont décidé de régler à l’amiable une querelle vieille de sept ans portant sur des accusations de plagiat de l’iPhone, a-t-on appris mercredi. Les deux leaders mondiaux des téléphones intelligents ont enterré la hache de guerre après qu’un juge eut condamné le mois dernier le sud-coréen à verser plus de 530 millions de dollars pour avoir copié des détails de l’iPhone — comme ses bords arrondis — protégés par des brevets. Les deux colosses, qui détiennent actuellement à eux deux environ 35 % du marché mondial, ont signé un accord, mais sans en dévoiler les détails, notamment financiers, selon des documents judiciaires rendus publics mercredi et consultés par l’AFP. Contacté par l’AFP, Apple a renvoyé à sa déclaration du mois de mai. « Dans ce dossier, il y a toujours eu en jeu plus qu’une question d’argent. […] Il est important que nous continuions à protéger le travail acharné et l’innovation » chez Apple, avait alors déclaré le géant américain. Samsung a pour sa part refusé de commenter l’accord.