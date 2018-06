Hausse du PIB québécois

Photo: Alice Chiche Agence France-Presse

Le PIB du Québec a progressé de 0,4 % au premier trimestre (de 1,8 % en rythme annualisé), contre une hausse de 0,5 % (2,2 % annualisé) au quatrième trimestre de 2017. L’Institut de la statistique du Québec observe une augmentation généralisée de la demande intérieure finale (+0,5 %) dont l’effet a été atténué par le solde du commerce extérieur. Par rapport au premier trimestre de 2017, le PIB du Québec a augmenté de 3,1 %. « Plusieurs éléments continuent de supporter l’économie. Le commerce extérieur devra toutefois s’ajuster aux tarifs touchant certaines industries, ce qui risque d’influencer la production, l’emploi et les investissements de certaines entreprises. Notre scénario table sur une croissance du PIB réel de 2,2 % en 2018, soit un ralentissement par rapport à celle de 3 % l’an dernier », peut-on lire dans les commentaires des économistes du Mouvement Desjardins. À la Banque Nationale on fait ressortir que l’économie québécoise a crû pour un neuvième trimestre consécutif, la plus longue séquence du genre depuis 2012. Et que le taux d’épargne net des ménages, à 7,3 %, est le plus élevé en 22 ans.