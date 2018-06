Air Transat poursuit son renouvellement Airbus

Air Transat a signé un nouvel accord avec AerCap portant, cette fois, sur la location à long terme de sept Airbus neufs : deux A321neo et cinq A321neo LR (Long Range). Ces monocouloirs de nouvelle génération, dont la livraison s’échelonnera de 2020 à 2022, remplaceront notamment des gros-porteurs A330 dont les baux arriveront à terme durant cette période. Comptant 199 sièges répartis en deux classes, l’A321neo sera utilisé pour les vols de correspondance et les liaisons vers le Sud (court et moyen-courrier) tandis que les appareils à long rayon d’action seront utilisés vers les destinations du Sud et transatlantiques. « Ces appareils s’ajouteront aux dix A321neo LR neufs annoncés en juillet 2017, qui seront intégrés progressivement à la flotte d’Air Transat à compter du printemps 2019 », peut-on lire dans le communiqué. La composante aérienne de Transat A.T. compte actuellement 33 appareils permanents au sein d’une flotte appelée à être tout Airbus en 2024.