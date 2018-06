Monique Leroux et Jean-Guy Desjardins au Temple de la renommée

Le Temple de la renommée du secteur des valeurs mobilières a accueilli cinq nouvelles intronisations en 2018. Parmi les personnes ayant reçu cet hommage de l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières, on retrouve Jean-Guy Desjardins, président du conseil d’administration et chef de la direction, Corporation Fiera Capital, et Monique Leroux, conseillère stratégique, Corporation Fiera Capital, vice-présidente du conseil d’administration, Gestion Fiera, et ex-présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins.