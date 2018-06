Feu vert américain à la fusion Disney-Fox

San Francisco — Le groupe Disney a obtenu mercredi le feu vert des autorités de la concurrence américaines pour le rachat de l’essentiel du groupe Fox à condition de vendre des chaînes sportives, ouvrant la voie à la création d’un mastodonte dans un secteur des médias en plein bouleversement. Après le rachat, Disney devra céder 22 chaînes locales sportives appartenant au groupe 21st Century Fox, de façon à préserver la concurrence, a indiqué la division antimonopole du ministère de la Justice dans un communiqué. C’est une mauvaise nouvelle pour le câblo-opérateur américain Comcast, qui convoite aussi le groupe Fox et avait lancé à la mi-juin une offre de rachat plus élevée que l’offre originale de Disney, déposée en décembre. Ce dernier avait donc dû à son tour, la semaine dernière, surenchérir pour contrer Comcast et avait assuré que sa nouvelle proposition avait le soutien du groupe Fox. Dans un communiqué distinct mercredi, Disney, qui a mis 71,3 milliards sur la table dans cette opération, confirme qu’il a accepté la demande du ministère et précise qu’il devra vendre ces chaînes sportives dans un délai de trois mois, renouvelable, suivant le bouclage du mariage.