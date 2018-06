Trump en remet contre Harley-Davidson

Washington — Donald Trump s’en est de nouveau pris mercredi avec virulence à Harley-Davidson, adoptant un ton menaçant à l’encontre du groupe américain qui a annoncé son intention de délocaliser une partie de sa production. « Harley-Davidson devrait rester à 100 % en Amérique, avec les gens qui ont fait votre succès », a écrit sur Twitter le président américain, qui ne décolère pas devant la décision de la marque mythique de motos. « J’ai tant fait pour vous, et voilà », a-t-il ajouté, un peu plus d’un an après avoir reçu en grande pompe les dirigeants d’Harley-Davidson à la Maison-Blanche. « Nous n’oublierons pas, vos clients non plus », a-t-il encore écrit, évoquant les concurrents « très heureux » du groupe basé à Milwaukee. L’Europe est le deuxième marché de Harley-Davidson. Les taxes douanières sont passées de 6 % à 31 % sur ses produits entrant sur le marché européen, ce qui renchérit le prix au détail de chaque véhicule de 2200 $US.