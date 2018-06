Toronto et Vancouver, les plus coûteuses du Canada

Photo: Darryl Dyck La Presse canadienne

Toronto et Vancouver sont les deux villes où le coût de la vie est le plus élevé au Canada, révèle la firme Mercer dans son plus récent sondage annuel. L’enquête de Mercer fait un classement de plus de 375 villes autour du monde et s’intéresse aux coûts de 200 produits et services, dont le logement, le transport, la nourriture, les vêtements, les produits ménagers et le divertissement. Elle utilise la ville de New York comme référence. Dans le classement de cette année, Toronto a grimpé de dix rangs pour atteindre la 109e position. Vancouver a pour sa part cédé deux rangs pour se retrouver à égalité avec Toronto. La plupart des villes canadiennes ont reculé dans le classement de Mercer pour 2018. Montréal a notamment glissé de dix-huit rangs à la 147e position. Classée au 160e rang, Ottawa est la ville la moins chère au Canada. Hong Kong, Tokyo, Zurich, Singapour et Séoul sont les cinq villes les plus dispendieuses du monde.