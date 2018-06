Les emplois peu productifs tirent la croissance

Selon un rapport de l’OCDE, la croissance atone de la productivité du travail continue de porter préjudice aux économies avancées dans le monde entier et pourrait compromettre l’amélioration du niveau de vie. Et c’est dans le secteur des services et des PME que la situation est la plus préoccupante, ajoute l’organisation. Quoique le ralentissement de la croissance de la productivité du travail touche aussi le secteur manufacturier. La reprise économique s’appuie en grande partie sur une hausse de l’emploi, mais la majorité des nouveaux emplois sont créés dans des secteurs peu productifs. C’est particulièrement vrai en Espagne, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie et au Mexique. L’augmentation du nombre d’emplois peu productifs se traduit aussi par des salaires relativement bas. Pour le Canada toutefois, la croissance de la productivité était revenue en 2016 au niveau d’avant la crise.