L’américain Dana dans TM4

L’équipementier automobile américain Dana dépensera 165 millions pour devenir l’actionnaire majoritaire de TM4, étant donné qu’Hydro-Québec a accepté de céder le contrôle de sa filiale dans le cadre de la création d’une coentreprise. En vertu du partenariat annoncé vendredi, la société d’État conservera 45 % du capital de sa filiale, qui deviendra le fournisseur de la société établie en Ohio en ce qui a trait aux moteurs électriques et à d’autres pièces et systèmes. Ainsi, les moteurs de TM4 se retrouveront dans le catalogue de Dana, un équipementier international qui compte plus de 10 000 clients dans 33 pays, comme Ford, General Motors, Nissan, Volvo et Toyota.