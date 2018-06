Scanline VFX s’implante à Montréal

Spécialisé dans les effets visuels, le studio allemand Scanline VFX a annoncé vendredi qu’il allait implanter une antenne à Montréal, ce qui se traduira par la création de 300 emplois au cours des trois prochaines années. Il s’agira du cinquième studio de la multinationale qui a vu le jour en 1989, déjà présente à Vancouver, Los Angeles, Munich et Stuttgart. Le bureau montréalais sera dirigé par Geoffrey Baumann, qui a récemment chapeauté tous les effets spéciaux du film Panthère noire de l’univers Marvel. Celui-ci avait effectué un passage dans la métropole plus tôt ce mois-ci dans le cadre de la conférence Effects MTL, qui réunit les plus grands joueurs de l’industrie des effets visuels et de l’animation. Scanline VFX a obtenu des nominations aux Oscar dans le cadre de son travail sur les longs métrages Capitaine America : le soldat de l’hiver et Au-delà, un film réalisé par Clint Eastwood.