Québec affiche un surplus de 2,4 milliards de dollars

Alors que plane le spectre d’une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, un conflit susceptible de faire trembler l’économie d’un bout à l’autre de la planète, le gouvernement du Québec a terminé l’année 2017-2018 sur un excédent budgétaire de 2,4 milliards, trois fois plus que ce que le ministère des Finances prévoyait dans le budget en mars.

Selon le Rapport mensuel des opérations financières publié vendredi matin, les coffres de l’État québécois ont entre autres reçus environ 900 millions de plus que prévu au chapitre de l’impôt des particuliers et des revenus des entreprises relevant du gouvernement.

« Les mesures que nous avons mises en place en 2014 pour relancer l’économie portent fruit. L’économie du Québec tourne à plein régime », a dit le ministre des Finances, Carlos Leitão, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes vendredi matin.

Le gouvernement Couillard a présenté en mars un budget prévoyant une augmentation des dépenses de programmes de 5,2 % en 2018-2019. Il avait ajouté qu’il entend aussi piger dans la réserve de stabilisation, où sont versés les excédents annuels, pour équilibrer les budgets des trois prochaines années. L’opposition avait alors accusé le Parti libéral d’avoir freiné les dépenses en début de mandat pour ensuite appuyer sur l’accélérateur à l’approche des élections, prévues cet automne.

Risque d’un conflit plus hostile

Depuis ce temps, les relations commerciales se sont compliquées, non seulement entre le Canada et les États-Unis, mais entre ceux-ci et la Chine, deuxième puissance économique du monde.

« Il y a des risques importants : la situation du commerce international, la renégociation de l’ALENA avec les États-Unis, et surtout, le risque d’une possible guerre commerciale », a dit M. Leitao. Ce risque d’un conflit ouvert entre Washington et Pékin est aujourd’hui plus important que l’an dernier. « C’est ce qui me préoccupe le plus. Pas nécessairement les relations Canada-États-Unis. Ça aussi, mais ce qui est particulièrement préoccupant dans un contexte d’économie mondiale, ce sont les relations commerciales États-unis-Chine. »

Une guerre commerciale, dont il évalue la probabilité à 33 %, entraînerait une récession mondiale, a-t-il dit. « L’économie mondiale est de plus en plus intégrée. Les grands organismes internationaux, le FMI, l’OCDE, les banques centrales: tout le monde est conscient de ces risques. »