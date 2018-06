L’OPEP s’entend sur une hausse

Vienne — Les ministres de l’OPEP ont convenu vendredi d’une hausse de la production de pétrole pour « répondre » à la demande mondiale dans un contexte de hausse des prix, comme le souhaitaient la Russie, l’Arabie saoudite ainsi que les États-Unis. L’objectif d’un million de barils par jour, qui concerne l’OPEP et dix autres producteurs dont la Russie, n’est toutefois pas mentionné dans le texte signé par le cartel, qui doit encore se réunir avec ses partenaires samedi. Les objectifs de limitation de production établis fin 2016 par l’OPEP et ses partenaires, soit 24 producteurs de pétrole représentant plus de 50 % de l’offre mondiale, ont contribué à un redécollage des prix, au plus bas il y a deux ans. Riyad et ses alliés ont toutefois eu fort à faire pour convaincre l’Iran de donner son feu vert à une hausse de production alors que la République islamique est sous le coup de sanctions américaines qui compromettent ses capacités d’extraction et d’exportation. Les cours du pétrole ont grimpé à l’annonce de la décision, de 2,1 % à 74,67 $US pour le Brent européen et de 3 % à 67,50 $US pour le WTI américain.