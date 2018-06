L’inflation à 2,2% au Canada

Photo: Adrien Veczan La Presse canadienne

Ottawa — Des données économiques moins vigoureuses que prévu semblent soulever des doutes quant au moment où la Banque du Canada décidera d’aller de l’avant avec une nouvelle hausse de son taux directeur. Vendredi, Statistique Canada a indiqué que, pour un deuxième mois consécutif, l’inflation annuelle a été de 2,2 % en mai, ce qui est moins élevé que les attentes du marché, à 2,6 %. En avril, l’inflation annuelle avait également été de 2,2 %, alors qu’elle avait été de 2,3 % en mars. L’agence fédérale a expliqué que la croissance en mai avait été stimulée par la progression de 22,9 % du prix de l’essence, ce qui a contribué à faire grimper les prix de l’énergie de 11,6 %. Le rapport de Statistique Canada permettait aussi de constater que la moyenne des trois mesures de l’inflation de base de la Banque du Canada — des données qui excluent les distorsions que peuvent entraîner les prix les plus volatils, comme ceux de l’essence et des fruits et légumes frais — avait ralenti à 1,9 %.