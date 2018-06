Grèce: la zone euro sonne la fin de la crise

Athènes — La Grèce a salué vendredi « l’accord historique » conclu dans la nuit par ses créanciers pour clôturer huit années de crise, assurant qu’« une nouvelle page est en train de s’écrire ». L’accord vise à permettre à la Grèce de quitter comme prévu la tutelle de ses créanciers — zone euro et Fonds monétaire international — le 20 août afin de recommencer à se financer seule sur les marchés, après plusieurs années de profonde récession et trois programmes d’aide. Il comprend un dernier allégement important de la dette pour l’aider à assurer sa crédibilité. Des médias et analystes tempéraient toutefois l’optimisme, observant que le respect des obligations budgétaires prévues nécessitera une discipline de fer. Le pays restera sous surveillance de ses créanciers.