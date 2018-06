Londres — Le géant aéronautique Airbus menace de quitter le Royaume-Uni en cas de sortie de l’Union européenne sans accord, un coup dur pour la première ministre conservatrice, Theresa May, dont les négociations avec Bruxelles piétinent à neuf mois du Brexit. « Dit simplement, un scénario sans accord menace directement l’avenir d’Airbus au Royaume-Uni », y dit abruptement Tom Williams, directeur d’exploitation de la branche de l’aviation civile d’Airbus. Les enjeux pour Londres sont énormes. Airbus emploie près de 15 000 personnes sur plus de 25 sites dans le pays, où il fabrique les ailes de ses avions civils et militaires. Il fait aussi travailler indirectement plus de 100 000 personnes, à travers un réseau de 4000 fournisseurs, et contribue à hauteur de 7,8 milliards de livres à l’activité économique britannique. Au pays de Galles, où Airbus génère environ 11 700 emplois directs et indirects, le gouvernement régional travailliste a qualifié l’annonce du groupe d’« extrêmement inquiétante ». Jusqu’ici soucieuse de préserver sa marge de manoeuvre, Mme May refuse d’exclure la possibilité d’une absence d’accord même si elle répète que ce n’est pas l’option qu’elle privilégie.