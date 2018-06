Norwegian Air à Montréal dès l’automne

Le transporteur aérien Norwegian Air offrira des vols au départ de Montréal dès cet automne. La compagnie s’envolera à destination de la Guadeloupe et de la Martinique. Puisque Norwegian Air est un transporteur européen, il peut seulement offrir des vols vers des destinations européennes depuis le Canada. La Guadeloupe et la Martinique sont les deux seuls territoires européens dans les Antilles. Si Norwegian Air veut plus tard desservir d’autres destinations dans les Caraïbes à partir du Canada, un vol parti d’Europe devra faire escale ici. Les vols vers la Guadeloupe et la Martinique se feront à bord d’un Boeing 737-800. Norwegian Air offrira aussi un vol direct entre Hamilton et Dublin à bord d’un Boeing 737 Max à compter de mars 2019.