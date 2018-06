Manuvie supprime 700 emplois

Toronto — La Financière Manuvie a annoncé jeudi qu’elle réduirait son effectif d’environ 700 postes dans le cadre d’une restructuration de ses activités. Les suppressions d’emplois seraient réalisées par l’entremise d’un programme de départs volontaires et par attrition. Manuvie entreprend une numérisation et une automatisation des transactions des clients et un regroupement de plusieurs fonctions administratives. L’assureur prévoit en outre de recruter des employés possédant des compétences numériques en vue d’une réorientation du modèle de services aux clients. La société compte plus de 13 000 employés au Canada, tandis que son effectif mondial est composé d’environ 35 000 personnes.