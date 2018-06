La Caisse devient actionnaire de Pomerleau

La Caisse de dépôt et placement du Québec devient actionnaire minoritaire de Pomerleau. L’investissement de 50 millions vise à appuyer l’entreprise dans l’exécution de son plan stratégique de croissance. Pomerleau est l’une des plus grandes entreprises de construction au Canada. Elle emploie jusqu’à 4000 personnes à ses neuf bureaux régionaux et sur plus de 150 chantiers à travers le pays. Pomerleau prévoit un chiffre d’affaires de 2,1 milliards en 2018. Son carnet de commandes se chiffre à plus de 3,5 milliards.