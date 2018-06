L’Union européenne impose des tarifs

Photo: John Sommers Getty Images Agence France-Presse

Wellington — L’Union européenne a décidé d’imposer des tarifs douaniers à des importations américaines emblématiques comme les motos Harley-Davidson et le bourbon, dans l’espoir de déranger et de faire pression sur les dirigeants américains, a expliqué jeudi la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmstrom. L’UE a annoncé cette semaine qu’elle commencerait à taxer des importations américaines d’une valeur d’environ 3,4 milliards $US à compter de vendredi. Les autres produits que l’UE taxera incluent les jeans, le beurre d’arachide, le jus d’orange et les canneberges. Mme Malmstrom a déclaré que l’UE avait choisi certains produits symboliques de l’Amérique pour attirer l’attention des gens. « Si nous ne pouvons pas convaincre nos partenaires américains, peut-être que les entreprises américaines, les consommateurs américains et les politiciens américains le pourront. »