Boralex acquiert des participations dans cinq parcs

Boralex s’est entendue avec Invenergy Renewables pour racheter ses participations dans cinq parcs éoliens du Québec totalisant 201 mégawatts de puissance installée nette, en échange de 215 millions. Les cinq projets éoliens de la transaction sont situés dans les municipalités régionales de comté d’Avignon et des Appalaches, dans l’est du Québec, et ils sont entrés en service entre mars 2012 et décembre 2016. Ils profitent de contrats d’achat d’électricité à long terme avec Hydro-Québec, qui viendront à échéance entre 2032 et 2041. La transaction permettra à Boralex d’augmenter de près de 12 % sa puissance installée nette, qui atteindra 1820 MW.