Delta commande 20 CRJ900

Delta Air Lines sera le client de lancement du CRJ900 de Bombardier à cabine redessinée, avec une commande de 20 appareils. Selon les prix courants, la valeur de ce contrat est estimée à 961 millions $US. Toutefois, les compagnies aériennes bénéficient généralement de généreux rabais. La cabine Atmosphère du CRJ900 propose notamment aux voyageurs une aire de séjour améliorée ainsi que des toilettes plus spacieuses. Ces avions sont assemblés aux installations de l’avionneur situées à Mirabel. Configurés pour transporter 70 passagers en deux classes, ces appareils seront exploités par Delta Connection. En date du 31 mars dernier, l’avionneur québécois comptait 20 commandes fermes ainsi que six options pour le CRJ900.