Swoop est prêt à décoller

Photo: Tara Walton La Presse canadienne

Le transporteur à très bas prix Swoop, une filiale de WestJet, est prêt à décoller. Le premier avion rose et blanc de la compagnie s’envolera mercredi depuis Hamilton, en Ontario, à destination d’Abbotsford, en Colombie-Britannique. Swoop et des rivales comme Flair Airlines essaient de séduire les millions de voyageurs canadiens qui traversent la frontière pour se rendre aux aéroports de Buffalo et de Plattsburgh, dans l’État de New York, et de Bellingham, dans l’État de Washington. Swoop affirme que ses billets coûteront de 30 à 40 % moins cher que ceux d’un transporteur national. Il croit être en mesure d’atteindre la rentabilité en réduisant ses coûts de main-d’oeuvre, en entassant 189 personnes à bord d’un Boeing 737-800 et en attirant les voyageurs qui évitent normalement les déplacements aériens en raison du coût élevé.