Baisse des plaintes chez Revenu Québec

Le nombre de plaintes et de demandes d’intervention visant Revenu Québec a reculé de 21 % à 2306 en 2017-2018, indique le plus récent rapport du Bureau de la protection des droits de la clientèle. Le Bureau, mis sur pied en 2016 dans la foulée d’un vent de critiques à l’égard des méthodes de travail du fisc, estime que ses efforts « ont eu des répercussions concrètes et positives sur l’amélioration de la prestation de services à Revenu Québec ». Il a notamment pour mission d’intervenir directement dans des dossiers individuels. Par ailleurs, il est ressorti de sa relation avec Revenu Québec une nouvelle pratique qui consistera à limiter à cinq ans l’affichage des communiqués de presse pour les dossiers de condamnation. L’agence n’est pas obligée d’en publier et le Bureau a fait valoir que « l’essentiel de l’effet dissuasif recherché […] est obtenu au moment de sa diffusion ».