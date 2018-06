Vote sur un mandat de grève à la SAQ

Les 5500 employés des quelque 400 succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) se prononcent ces jours-ci sur un mandat de grève de six jours, réclamé par leur exécutif syndical, et qui pourrait être utilisé dès le 23 juin. Mais cette menace pourrait être reportée si le syndicat n’arrive pas à compiler le résultat du vote à temps. Une assemblée générale avait lieu lundi soir à Montréal et une autre est prévue mardi à Québec. Puis il restera celles de Chicoutimi et de Terrebonne cette semaine avant que les consultations (certaines par visioconférence vu l’éloignement) soient terminées, le 21 juin. Le syndicat pourrait procéder au décompte le 22 si tous les votes sont entrés, mais devra attendre au 25 dans le cas contraire. La convention collective est échue depuis le 31 mars 2017, mais les négociations ont cours depuis 16 mois.