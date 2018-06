Grève des grutiers: la CCQ invite à porter plainte

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

La Commission de la construction a confirmé que « très peu, voire presque pas de grutiers » étaient au travail, lundi au Québec, et que ces absences constituent une grève illégale. Elle invite les entrepreneurs qui en sont victimes et les grutiers qui auraient été fortement incités à s’absenter à porter plainte. La ministre responsable du Travail, Dominique Vien, a invité les grutiers à reprendre vite le travail, rappelant que les associations et les travailleurs s’exposent à des amendes. Comme la convention est en vigueur jusqu’en 2021, une grève ou un ralentissement est considéré comme illégal. Le fond du litige est le mécontentement des grutiers sur les modifications à la formation. Selon la section locale 791-G, de la FTQ-Construction, elles nuisent à la sécurité des grutiers et du public en diminuant les exigences de formation.