Demandes d’actions contre BMO et Simplii

Toronto — Des demandes d’actions collectives ont été déposées contre la Banque de Montréal et Simplii Financial, la division des services directs de la Banque CIBC, pour de récents incidents liés à la cybersécurité qui pourraient avoir exposé les données personnelles de 90 000 clients. Les cabinets d’avocats Siskinds LLP et JSS Barristers affirment avoir déposé les propositions d’actions contre ces banques canadiennes devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, alléguant que les institutions n’avaient pas mis en place de rigoureuses mesures de sécurité pour protéger les renseignements personnels. La CIBC a indiqué lundi qu’elle « défendrait vigoureusement la position légale de Simplii ». La BMO n’a pas répondu à une demande de commentaires.