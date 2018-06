La cote du Québec confirmée

L’agence de notation DBRS a confirmé la cote du Québec. La dette à long terme conserve son A (+) et la perspective demeure stable. L’agence retient que Québec a affiché un surplus de 3,1 milliards (avant la contribution au Fonds des générations) au terme de l’exercice clos le 31 mars 2018. Après ajustements apportés à la comptabilisation des dépenses en capital, le déficit serait de 1,3 milliard, soit à peine 0,3 % du PIB. Le ratio d’endettement est également en baisse, note-t-elle, à 53,8 % du PIB au 31 mars dernier contre 55,8 % un an plus tôt.